« Varennes en photos » souffle deux bougies

Ils sont près de 2000 amateurs de belles images à fréquenter la page Facebook « Varennes en photos ». En fin de semaine dernière quelques membres et administrateurs du groupe se sont réunis au parc de la Commune pour y souligner les deux ans de « Varennes en photos ».

A l’origine le groupe a été créé pour inviter les photographes (amateurs et professionnels) à partager leurs plus belles photos de Varennes .Il n’y a cependant aucune obligation de publication et les simples visiteurs y sont les bienvenus.

L’intérêt est évident et le nombre de membre du groupe n’a cessé d’augmenter depuis deux ans c’est ainsi que le groupe comptera surement bientôt 2000 membres.

On peut se rendre sur la page Facebook pour en devenir membre et, simplement y admirer les photos qui y sont publiées.

Cela dit, si des gens veulent à leur tour y publier leurs plus belles photos de Varennes ou de l’Ile Ste-Thérèse sur cette page, quelques règles à suivre sont recommandées par les administrateurs soit

1-Indiquer lors de la publication une brève description de l’endroit où la photo a été prise et la date.

2. Publier quelques photos à la fois (ex.: 2-3 par jours max) pour éviter un débordement de courriels et d’alertes à tous les membres ! Une photo à la fois pour permettre une meilleure gestion aux administrateurs!

3. Les photos doivent être prises par l’auteur

Si ce n’est pas le cas, il faut avoir l’autorisation de l’auteur.

A noter que seulement des photos de Varennes : Paysages, événements/activités, animaux sauvages, fleurs, tout ce qui « met en lumière » la ville.

Quelques sujets sont cependant refusés sur la page soit des publicités, les animaux domestiques, vos enfants!, images ne représentants pas la ville (exemple: un clou rouillé en macro, etc.

Et les commentaires constructifs sont les bienvenus parce que ce groupe a été créé par amour pour la photo et les belles images de Varennes.