 » Des engagements clairs du PLQ en transport « 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ‒ Au Québec c’est le secteur du transport qui est le plus grand émetteur de GES. C’est donc là où il faut agir!

Pour inciter une plus grande utilisation du transport en commun, nous allons instaurer la gratuité des transports en commun pour les étudiants et les étudiantes et pour les personnes âgées de 65 ans et plus partout au Québec, à coût nul pour les sociétés de transports.

Dans un deuxième temps, il faut revoir notre vision du transport des marchandises routier ou par bateau qui pourrait se convertir à des sources carboneutres comme l’hydrogène.

Cohérents avec la lutte aux changements climatiques, il n’y aura plus de nouveaux projets d’autoroute dans les régions métropolitaines tant que nous n’aurons pas analysé de façon neutre et transparente les interactions entre la mobilité, l’urbanisme et l’offre de transport dans ces régions.

Nous bonifierons le programme Roulez vert en remettant en place les crédits qui ont été coupés par la CAQ.

De plus, nous accélérerons la transformation des véhicules gouvernementaux afin que 100 % de la flotte gouvernementale soit électrique. Aujourd’hui, les Québécoises et les Québécois adhèrent à l’électrification des véhicules en plus grand nombre et nous devons développer notre réseau de bornes électriques de façon beaucoup plus intensive en triplant leur nombre sur le territoire.

Finalement, pour réduire les tarifs des transports aériens, nous allons imposer un tarif maximal pour les usagers.