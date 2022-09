Exo: modifications et diminutions de services entre Varennes et Sorel

Le transporteur régional Exo avise sa clientèle que les horaires des lignes 700, 701, 707 et 709 du secteur Sorel-Varennes seront modifiées à compter d’aujourd’hui19 septembre. Des dimonutions de services dans plusieurs cas. Ces ajustements selon Exo du moins, ont pour but de permettre une meilleure adhésion à l’horaire et d’ainsi assurer la qualité du service par autobus.



Les utilisateurs des autobus d’Exo peuvent planifier leurs déplacements au moyen de l’application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Un tutoriel rapide pour en savoir plus a d’ailleurs été mis en ligne sur le site internet d’Exo.

La fréquence combinée des lignes 700 et 701, qui sont deux variantes du même parcours, passera de 30 à 60 minutes en période hors pointe, les fins de semaine et les jours fériés. Les départs en période hors pointe qui sont temporairement suspendus avaient été ajoutés à l’horaire d’automne. La fréquence de passage des autobus en pointe demeure inchangée. L’horaire de ces lignes régionales dans l’axe de la Route 132 sera également légèrement modifié.

Les horaires des lignes 707 et 709 seront légèrement modifiés pour optimiser les ressources afin d’assurer la qualité du service par autobus.

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d’autobus et 87 lignes de taxibus.