Dominique Anglade à Boucherville pour y annoncer un programme vert en rénovation

Dans le cadre de la présente campagne électorale, la cheffe libérale Dominique Anglade avait décidé, de s’arrêter à Boucherville mardi matin, pour y faire l’annonce de la remise en service du programme Réno Vert, un crédit d’impôt destiné à aider les propriétaires à rénover leur domicile en vue de réduire la consommation d’énergie.

Madame Anglade y consacrerait 200 millions $ par an. L’annonce en a été faite dans l’arrière-boutique de la vitrerie Lionel sur le Chemin du Lac, un secteur industriel de Boucherville.

Outre les nombreux médias présents qui suivent quotidiennement la campagne, plusieurs candidats du Parti libéral de la région étaient sur place pour supporter leur cheffe dont ceux et celles de Verchères, de Montarville, de Lapinière, de Laporte et Chambly.

Au sujet de Réno Vert, toujours selon madame Anglade, le crédit provenant du programme Réno Vert pourrait atteindre jusqu’à 10 000 $ en fonction de la valeur des dépenses admissibles effectuées. On peut penser au remplacement des fenêtres ou à l’amélioration de l’isolation, par exemple. La cheffe libérale fait d’ailleurs son annonce chez un fabriquant de portes et de fenêtres de Boucherville.