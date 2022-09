Une marche de 5 km pour lutter contre un cancer du sang méconnu mais redoutable!

La première édition de la Marche myélome multiple de la Rive-Sud se tiendra à l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie le samedi 17 septembre dès 9 h, alors que les participants entreprendront un parcours de cinq kilomètres. Il s’agit d’un cancer du sang peu connu, mais le nombre de personnes qui en sont atteints est en constante augmentation et c’est pourquoi chaque geste d’appui permet d’espérer…

L’espoir qui anime la porte-parole de l’événement, Lyzane Bissonnette, est grand. En 2012, l’enseignante de 4e année primaire et mère de deux jeunes garçons a reçu un diagnostic qui a changé sa vie. La femme de 43 ans avait fait part à son médecin de son état de fatigue récurrente, croyant qu’il s’agissait d’une séquelle d’une pneumonie qu’elle avait eu plus tôt cette année-là. Elle a alors appris qu’elle a un myélome multiple indolent incurable qui peut s’activer à tout moment…

« Il m’a dit que mon myélome était indolent, ce qui veut dire qu’il était en dormance et qu’il n’y avait rien à faire à part avoir une bonne hygiène de vie et surveiller quand il allait se réveiller. »

La Julievilloise a eu des rendez-vous médicaux pendant plus de sept ans afin de surveiller l’évolution de son cancer, puis en mars 2020, elle a éprouvé des douleurs aiguës au dos, ce qui faisait qu’elle avait de la difficulté à marcher et même à dormir. Un médecin lui a diagnostiqué qu’elle avait de nombreuses lésions osseuses partout dans son corps et que son myélome était devenu actif.

En rémission complète

Lyzane a commencé la chimiothérapie dès juillet 2020 et à l’été 2021, on lui a dit qu’elle est en rémission complète. Depuis, elle suit une chimiothérapie de maintien. Malgré les épreuves qu’elle a connues, Lyzane est très reconnaissante par rapport aux avancées en recherche sur le myélome.

« Être diagnostiquée d’un myélome a été un grand choc et le fait qu’il soit en dormance toutes ces années a eu pour conséquence que je ne me sentais pas malade. J’ai eu le temps de me renseigner sur ce cancer que je ne connaissais pas et d’avoir une vie normale avec ma famille, tout en poursuivant ma carrière d’enseignante. De plus, pendant ce temps, la recherche a permis de trouver de nouveaux traitements visant à améliorer la qualité de vie des patients. »

L’objectif financier de la première édition de la Marche myélome multiple de la Rive-Sud a été fixé à 20 000 $, alors qu’à l’échelle nationale, l’objectif est de 750 000 $. Pour de plus amples renseignements, il suffit de consulter le site marchemyelome.ca ou d’entrer « la Marche myélome multiple de la Rive-Sud » dans un moteur de recherche pour encourager directement Lyzane et son groupe.

« Chaque année, nous nous rapprochons de la découverte d’un traitement curatif », a ajouté Martine Elias, directrice générale chez Myélome Canada. « C’est pourquoi les fonds recueillis lors de la Marche myélome multiple de la Rive-Sud sont si importants. Ils permettront de faire avancer la recherche et d’améliorer la vie des Canadiens touchés par cette maladie dévastatrice. »