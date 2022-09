Suzanne Roy s’engage à contribuer à la mise en œuvre du bouclier anti-inflation

À Verchères, avec Suzanne Roy, Coalition Avenir Québec (CAQ) s’engage à contribuer à la mise en œuvre du bouclier anti-inflation.



En raison des poussées inflationnistes observées au cours des derniers mois, notamment au niveau des factures d’épicerie et de l’essence, voici les mesures avancées pour contribuer à réduire la pression sur les portefeuilles des citoyennes et des citoyens :

− Une baisse de 1 % des deux premiers paliers d’imposition dès 2023 ;

− Un versement annuel d’un montant de 600 $ pour les personnes ayant un revenu annuel de moins de 50 000 $ et de 400 $ pour celles gagnant de 50 000 $ à 100 000 $ et ce, dès l’automne 2022 ;

− Une limitation de la hausse de certains tarifs gouvernementaux à 3 %, dont la facture d’Hydro-Québec, le droit d’immatriculation, les droits de scolarité universitaires et les frais de services de garde ;

− Une hausse du soutien financier à nos aux aînés, permettant ainsi d’augmenter le montant maximal de 411 $ à 2 000 $



Les orientations de la CAQ pour lutter contre l’effet des pressions inflationnistes rejoignent les valeurs de Suzanne Roy. Son parcours politique en témoigne. Elle s’est engagée au niveau national au sein de divers organismes, tant comme vice-présidente du Réseau international francophone « Ville amie des aînés », au Carrefour action municipale et famille (CAMF) dont plusieurs années à titre de présidente, ou au niveau local par la création d’une fondation venant en aide aux plus démunis ou en participant aux levées de fonds des organismes soutenant la communauté, Suzanne Roy est sensible aux difficultés que doivent affronter tant les familles que les aînés, et les engagements de la CAQ sont des mesures qui leur permettront d’assouplir leur fardeau.



Le travail d’un élue est de soutenir l’ensemble de la communauté et cela passe nécessairement par le bien-être de nos familles et nos aînés, soit un leitmotiv qui a toujours été le moteur de mon engagement en politique. Les orientations de l’équipe de François Legault me permettront donc de consolider mes actions au niveau de la circonscription de Verchères, soutient Suzanne Roy.



Nous vous invitons à nous suivre via le site Internet suivant : https://coalitionavenirquebec.org/fr/ afin de connaître nos engagements au cours de cette période électorale et de consulter notre bilan. Nous vous rappelons nos coordonnées pour nous mentionner votre intérêt à nous soutenir. De plus, n’hésitez pas à nous écrire à vercheres@coalitionavenirquebec.org pour toute demande de rencontre ou pour vous impliquer comme bénévole.