Élections provinciales: les ainés de Montarville sont importants pour Lucie Gagnon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Presque 25 % de la population de Boucherville est âgée de 65 ans et plus. Avec l’inflation qui fait grimper le prix des aliments, de l’essence et des loyers, de plus en plus d’ainés se trouvent dans une situation précaire.

« Au Parti libéral du Québec on trouve injuste et on s’insurge du fait que de nombreux ainés qui ont travaillé dur toute leur vie, espérant profiter un jour du fruit de leur labeur doivent se serrer la ceinture et vivre avec un niveau de vie moindre que ce qu’ils méritent.

Pour remédier à cette situation nous proposons une allocation aînée non imposable allant jusqu’à 2000 $ par année afin de soutenir les personnes de plus de 70 ans », indique l’Association libérale de Montarville dans un communiqué de presse.

Le Parti libéral du Québec estime que la meilleure maison des aînés, c’est chez soi. Le Québec doit donc leur donner plus de moyens pour bien vieillir, à la maison, que la maison soit une résidence privée pour aînés, un logement ou une propriété.

De plus, l’expérience étant une plus-value, de nombreux employeurs aimeraient engager des travailleurs expérimentés pour profiter de leur expertise. De leur côté, de nombreux ainés aimeraient bien rester à temps partiel sur le marché du travail, ceci leur permet de rencontrer des gens, de se sentir utiles et de rester jeunes. Pourtant, ils sont souvent freinés par le niveau d’imposition élevé qui leur laisse peu de revenu net.

« Pour encourager les travailleurs expérimentés à rester au travail ou y retourner, au PLQ, on s’engage à doubler l’exemption d’impôt pour les travailleurs de 65 ans et plus pour la faire passer à 30 000 $. De plus, nous allons éliminer les cotisations à la Régie des Rentes du Québec à partir de 62 ans

Aujourd’hui nous pensons à tous ceux qui ont forgé la société québécoise et nous voulons leur donner un coup de pouce afin d’améliorer leur quotidien et leur qualité de vie et leur prouver par des mesures concrètes à quel point ils sont importants pour nous. »