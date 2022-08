Longueuil « allonge » la Promenade en rives pour honorer René Levesque

À l’occasion des célébrations entourant le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, premier ministre et député de Taillon de 1976 à 1985, le conseil municipal de la Ville de Longueuil a adopté, mardi dernier, une résolution officialisant la nomination du sentier longeant le fleuve d’est en ouest au nom de bâtisseur du Québec et du Longueuil modernes. Jusqu’à ce jour, seule la portion située entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et la Pointe-du-Marigot portait officiellement le titre de « promenade René-Lévesque ».

Rappelons que des travaux de réfection, comprenant l’ajout de lumières, sont également prévus tout au long de la promenade René-Lévesque pour 2023 afin d’en sécuriser la voie pour les utilisatrices et utilisateurs, en plus de la mettre en valeur.