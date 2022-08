Lasers ultrarapides à l’INRS: 3,4 M$ pour l’infrastructure de recherche de calibre international à Varennes

Situé au Centre énergie matériaux et télécommunications de l’INRS, à Varennes, le laboratoire Advanced Laser Light Source (ALLS) est une infrastructure de recherche de calibre international axée sur la science et les technologies lasers ultrarapides. Récemment, le laboratoire a reçu près de 3,4 millions de dollars du gouvernement fédéral afin de soutenir ses installations de pointe et de stimuler des projets de recherche innovants.

« Cet investissement va nous permettre d’éliminer bon nombre d’obstacles à l’utilisation de l’infrastructure, qui demeure complexe et coûteuse pour ses utilisateurs, et de maintenir en poste et d’élargir notre excellente équipe technique », a expliqué le professeur François Légaré, directeur scientifique du laboratoire ALLS. « Une plus grande utilisation du laboratoire lui permettra de demeurer un centre d’excellence en science ultrarapide à l’échelle internationale. »

Il a notamment expliqué à cette occasion que ses applications révolutionnaires ont une incidence dans plusieurs disciplines, telles que la physique, la chimie, la biologie, les télécommunications et les matériaux avancés.

Parmi les nombreuses applications du laboratoire ALLS, il y a la fabrication de batteries plus efficaces, l’utilisation de l’imagerie par rayons X pour favoriser une agriculture plus durable ou encore la détection précoce des maladies. Notons également qu’un laser d’une puissance sans précédent au Canada (750 térawatts) permet aux scientifiques d’étudier la matière et de mener des recherches de pointe dans ce domaine.

Des chercheurs de partout dans le monde

M. Légaré a ajouté que le laboratoire attire des chercheurs de haut calibre de partout au Canada ainsi que d’institutions internationales basées entre autres aux États-Unis, en France, en Autriche, en Suède, en Allemagne, en Italie, en Grèce et au Japon. Il met à profit leur expertise et leur savoir-faire en physique, en laser et optique, en chimie, en informatique, en biologie, en médecine et en biochimie.

Cette subvention du gouvernement fédéral, par l’entremise du Fonds des initiatives scientifiques majeures (FISM) de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), permettra le développement de la relève scientifique en recherche et l’innovation dans divers domaines en ayant ainsi accès à ces sources lasers uniques au Canada.

« Ce financement est une occasion sans précédent pour les chercheurs en début de carrière qui pourront enfin accéder à cette infrastructure pour leurs travaux. C’est une grande nouvelle pour notre groupe, mais aussi pour toute la communauté de recherche », confie Heide Ibrahim, associée de recherche à l’INRS et professeure auxiliaire à l’Université d’Ottawa, qui fait partie des scientifiques qui pourront utiliser les installations du laboratoire ALLS pour leurs propres projets.

« L’avenir des lasers de haute puissance s’annonce brillant et l’expertise du Canada lui permet de s’ériger en chef de file dans ce domaine et de rayonner à l’international », a conclu le professeur Légaré.