Tunnel : appel pour une réflexion commune sur l’efficacité des mesures d’atténuation des travaux en transport collectif.

Trajectoire Québec et l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) souhaitent connaître les intentions et les attentes des automobilistes envers les mesures d’atténuation en transport collectif en prévision du chantier du tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine. Les deux associations invitent donc les usagers du tunnel à répondre à un court sondage. Les réponses recueillies permettront de dresser une liste de demandes à présenter au gouvernement et à ses partenaires.



L’élaboration d’un plan costaud annoncée par la ministre déléguée aux Transports Chantal Rouleau, doit se faire en adéquation avec les besoins identifiés par les automobilistes, pour que ceux-ci utilisent les services de transport collectif. Le sondage est disponible au lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/SWQ2NFD.



« Pour que les alternatives en transport collectif soient adoptées, elles doivent correspondre aux besoins des usagers qui empruntent régulièrement le tunnel. La participation citoyenne à la réflexion est donc cruciale! » estime Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec.



« Les nouvelles mesures de mitigation devront amener les gens à laisser leur voiture à la maison, ce qui implique de comprendre leurs besoins et de tout mettre en œuvre pour y répondre », ajoute Axel Fournier, porte-parole de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud.



La fermeture de trois voies sur six du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine de novembre 2022 à novembre 2025 laisse présager des répercussions importantes sur la circulation : ce sont 120 000 déplacements quotidiens entre la Rive-Sud et Montréal qui devront être repensés à travers la lunette du transport collectif pour éviter des bouchons massifs de circulation.