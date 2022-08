Sentiers nouvellement restaurés et réaménagés au Parc régional des Grèves

Nature-Action Québec (NAQ) a récemment annoncé la réalisation de multiples activités au Parc régional des Grèves de Contrecœur, qui ont permis de rendre le site encore plus attrayant et accessible, tout en protégeant ses zones sensibles. Dans le cadre du projet Mise en valeur et restauration de la zone de conservation du Parc régional des Grèves qui a été confié à NAQ, de nombreux travaux ont été réalisés, tels que le contrôle d’espèces exotiques envahissantes, deux corvées de déchets, des activités d’observation des oiseaux ainsi que l’installation de panneaux de sensibilisation. De plus, un sentier quatre saisons et un autre hivernal ont pu être aménagés, tous deux rejoignant des sentiers officiels et correspondant, en grande majorité, à des sentiers informels existants. Certains de ces sentiers informels ont été fermés afin d’assurer la protection des éléments sensibles de la biodiversité. Enfin, plus de 3,3 kilomètres de sentiers informels ont été fermés dans un milieu de haute valeur écologique, dans le but de diminuer les pressions sur celui-ci et de favoriser la conservation des écosystèmes. L’inauguration du nouveau sentier quatre saisons a été réalisée le 14 juillet dernier au Parc régional des Grèves.