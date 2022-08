Fréquentée malgré tout, la plage de l’Ile Charron fermée depuis maintenant trois ans

Pour un troisième été consécutif la plage de l’Ile Charron, à l’Ouest du parc national des Iles de Boucherville, est fermée mais il semble bien que la fermeture n’empêche pas des dizaines de personnes de s’y baigner, sans surveillance, évidemment.

«Il est malheureux de constater une totale absence de surveillance des lieux par votre administration», déplore Michel Brassard, un citoyen de Boucherville qui a contacté la mairie de Longueuil, selon le journal Le Courrier du Sud.

«Des dizaines d’adultes et d’enfants peuvent y être observés quotidiennement, nageant entre les motomarines qui y circulent à haute vitesse. Il pourrait être opportun de s’intéresser de plus près à cette situation, avant qu’un drame n’y survienne», croit le citoyen.

La Ville de Longueuil indique que les baigneurs illégaux ne seraient majoritairement pas des résidents de Longueuil ce qui est fort possible car l’endroit est fortement fréquenté par des gens de l’est de Montreal pour qui le site est presque plus facilement accessible que pour les longueuillois.

Des affiches ont été installées afin d’informer les usagers de l’interdiction de s’y baigner mais rien n’y fait. Et le site ne peut pas être complètement fermé car on y retrouve aussi une descente pour les bateaux de plaisance.

La plage de l’Ile Charron a été aménagée sous l’administration de la mairesse Caroline St-Hilaire pour y ternir des compétitions de natation lors des Jeux du Québec été 2014. La Ville de Longueuil y a englouti des millions, depuis, pour tenter de maintenir le lieu accessible mais la fluctuation des niveaux de l’eau du fleuve, surtout au printemps, fait en sorte que la fameuse plage est ravagée année après année. La plage a également été fermée à de nombreuses reprises en raison de l’insalubrité de l’eau de baignade.

Depuis 2020 Longueuil y a injecté un peu plus de deux millions de dollars supplémentaires pour tenter de stabiliser le site mais, pour un troisième été consécutif, la plage demeure fermée.