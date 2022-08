Redécoupage de la carte électorale fédérale : Une partie du quartier Fatima à Longueuil pourrait être annexée à la circonscription de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères

Les députés de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères, Xavier Barsalou-Duval et de Longueuil‒Saint-Hubert, Denis Trudel, ont tenu à réagir au dévoilement de la nouvelle carte électorale proposée par la Commission du redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022.



Selon la réforme proposée par cette commission, une partie de l’arrondissement du Vieux-Longueuil au nord-est des boulevards Jean-Paul-Vincent, Jacques-Cartier Est et Fernand-Lafontaine qui font actuellement partie de la circonscription de Longueuil‒Saint-Hubert, serait annexée au territoire de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères. Cette modification s’explique par un écart populationnel des deux circonscriptions de 5 % avec la norme provinciale de 109 000 habitants. Notons toutefois qu’un écart maximal de 25 % est autorisé par la loi électorale.



« À l’exclusion du bout de Fatima qu’on voudrait ajouter à notre territoire, la circonscription demeurerait globalement la même que lors des élections de 2015, 2019 et 2021. Toutefois, la décision d’expatrier une infime fraction des électeurs d’une ville de 250 000 habitants comme Longueuil et de les diluer dans une circonscription qui compte déjà 11 autres municipalités n’a aucun sens. On dirait que la Commission a tiré un coup de crayon en se basant exclusivement sur un calcul mathématique, mais sans tenir compte de la réalité locale et des communautés d’appartenance, » a déploré Xavier Barsalou-Duval.



Un avis qui est partagé par le député de Longueuil‒Saint-Hubert, Denis Trudel : « Les gens de Fatima se considèrent comme des Longueuillois. Fractionner un quartier comme Fatima entre deux circonscriptions, ce n’est certainement pas l’idée du siècle. Clairement, ça créerait de la confusion et ce ne serait pas leur rendre service. Si la carte proposée devait être maintenue, les citoyens de ce secteur se référeraient de toute façon au député de Longueuil‒Saint-Hubert. C’est celui qui est le mieux placé pour défendre leurs intérêts tout comme leurs enjeux locaux. »



Les deux députés comptent d’ailleurs faire valoir leurs points de vue respectifs à la Commission lors des audiences prévues le 4 octobre prochain à l’Hôtel Holiday Inn de Longueuil. Les citoyens qui désirent obtenir de l’information sur la refonte de la carte électorale fédérale peuvent aller au site https://redecoupage-redistribution-2022.ca/. Ceux qui désireraient exprimer leur point de vue ou déposer un mémoire doivent s’inscrire d’ici au 31 août 2022. Des audiences virtuelles auront aussi lieu les 14 septembre et 13 octobre prochains.