Élections provinciales: Suzanne Roy est prête pour le dépôt de sa mise en candidature

Le 17 août, Suzanne Roy, candidate pour la formation Coalition Avenir Québec (CAQ) dans le comté de Verchères, est prête pour le dépôt de sa mise en candidature aux prochaines élections provinciales, qui devraient être déclenchées incessamment. La période estivale aura été l’opportunité pour Madame Suzanne Roy de recueillir plus de 1000 signatures de citoyennes et citoyens soutenant sa mise en candidature. Un moment privilégié, pour la candidate, lui permettant de confirmer l’appui de son électorat dans son choix de se présenter au niveau provincial.



Reconnue pour être une femme de terrain, près de ses citoyens, Suzanne Roy a donc profité de cette période pour renouer avec son électorat. Accompagnée de bénévoles, représentants des municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, toutes les occasions étaient bonnes pour rencontrer les citoyennes et les citoyens du comté de Verchères. Marchés publics, regroupements d’associations, fêtes municipales, Suzanne Roy y était et continuera d’y assister, car les rencontres citoyennes font partie de son ADN. Plusieurs citoyennes et citoyens ont donc pu bénéficier de ces moments pour échanger sur les enjeux de la campagne électorale provinciale qui devrait être annoncée officiellement dans les prochains jours.



« Je remercie les citoyennes et les citoyens qui m’ont accueilli si chaleureusement lors de nos rencontres et qui ont bien voulu soutenir ma mise en candidature, ainsi que les bénévoles dévoués qui m’ont accompagné lors de cette grande tournée estivale », mentionne Madame Suzanne Roy. Et toujours aussi engagée, elle mentionne que : « Je continuerai de sillonner le territoire à votre rencontre et surtout, n’hésitez pas à me solliciter et à m’aborder, car c’est un réel plaisir d’échanger avec vous ! »



Nous vous réitérons que vous pouvez consulter le bilan de la CAQ, via le site Internet suivant : https://lebilan.org/ et prochainement, les engagements du parti y seront présentés. Nous vous rappelons nos coordonnées pour nous mentionner votre intérêt à nous soutenir. De plus, n’hésitez pas à nous écrire à vercheres@coalitionavenirquebec.org pour toute demande de rencontre ou pour s’impliquer comme bénévole.