Les ventes-débarras se tiendront les 20 et 21 août à Sainte-Julie

Les ventes-débarras se tiendront lors de la fin de semaine du 20 et 21 août. Les ventes-débarras sont autorisées deux fins de semaine par an sur le territoire de la Ville, en mai et en août.



Les citoyens qui le désirent peuvent inscrire gratuitement leur vente-débarras sur le site Web https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/ventes-debarras afin d’apparaître sur la carte interactive. Cette carte permet également aux futurs acheteurs de connaître les types d’articles qui seront vendus.



D’autres façons de se départir de ses objets inutilisés

Les matières qui ne peuvent être vendues à des particuliers ou données peuvent être disposées à l’aide des différents moyens offerts par la MRC de Marguerite-D’Youville. L’écocentre est ouvert selon les horaires habituels et les collectes des bacs bleus, noirs et bruns ont lieu régulièrement selon le calendrier habituel. Tous les détails se trouvent sur le site Web de la MRC.



Consultation publique

Plus de 600 citoyens ont répondu à la consultation publique en ligne concernant les ventes-débarras. Les commentaires serviront à alimenter les réflexions pour l’édition 2023.