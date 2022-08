Invitation du Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent à une assemblée d’information pour les citoyens

Le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent (CPBSL), en collaboration avec Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre Boucher-Les Patriotes-Verchères, invite les citoyens à une assemblée d’information sur la protection des berges du Saint-Laurent. Cette assemblée aura lieu le 23 août à 19 h au Centre communautaire de Verchères.



Cette rencontre s’adresse surtout aux citoyens riverains des villes de Varennes, Verchères et Contrecœur pour les informer sur les initiatives entreprises pour la protection des berges du Saint-Laurent depuis la dernière rencontre citoyenne organisée par le CPBSL, en 2018.



Les sujets de l’assemblée d’information :

– Allocution de Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre Boucher-Les Patriotes-Verchères sur son implication pour la protection des berges du Saint-Laurent.

– Présentation de Micheline Lagarde, présidente du CPBSL, sur les récentes actions du comité auprès des élus de tous les paliers gouvernementaux.

– Présentation du Comité d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneuries, sur un projet voué à la protection, à la restauration et à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et le lac Saint-Pierre.

– Présentation par Me Laurendeau sur l’action collective déposée contre le gouvernement fédéral par l’Organisme pour la protection des berges du Saint-Laurent représentant les propriétaires riverains de Varennes, Verchères et Contrecœur, action autorisée par la Cour Supérieure en juin 2022.



Pour plus de renseignements sur Le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent (CPBSL) consultez notre page Facebook au : https://www.facebook.com/Comité-pour-la-protection-des-berges-du-Saint-Laurent-2268853706466766/