La Montée de la Picardie en chantier jusqu’à la fin septembre à Varennes

D’importants travaux d’asphaltage sur l’ensemble de la montée de Picardie, à Varennes, ont été mis en chantier depuis une semaine. Les interventions, prévues majoritairement en journée et s’échelonnant jusqu’à la fin septembre, débuteront au sud de la route 132 et se prolongeront jusqu’à l’intersection des chemins de la Butte-aux-Renards et Charles-Aimé-Geoffrion.

Pour assurer une meilleure fluidité, la circulation se fera par alternance, sur une distance d’un kilomètre à la fois.

L’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps. Aucun détour n’est requis.

Les heures de travail varient en fonction des tronçons.

De la route 132 au chemin de la Baronnie :

Lundi au vendredi : de 9 h à 15 h

Du chemin de la Baronnie au chemin du Petit-Bois :

Lundi au vendredi : de 6 h à 19 h

Du chemin du Petit-Bois aux bretelles de l’autoroute 30 ouest :

Lundi au vendredi : de 9 h à 15 h

Des bretelles de l’autoroute 30 ouest au chemin Charles-Aimé-Geoffrion :

Dimanche au vendredi : de 18 h au lendemain à 6 h

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est évidemment essentiel et le ministère le rappellera quotidiennement.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ce chantier pourrait se prolonger un peu plus longtemps que prévu. Le chantier du rang de la Picardie était prévu au programme d’investissement de Transport Québec en 2022.