Amisgest Technologie de Sainte-Julie s’allie à l’éditeur du logiciel Antidote

Amisgest Technologie, une entreprise de Sainte-Julie, s’est associée à Druide informatique afin d’intégrer l’Antidote Web au journal de bord numérique « À petits pas », c’est-à-dire une application destinée aux services de garde pour assurer le suivi du développement des enfants et qui permet à plus de 18 000 éducatrices et éducateurs du Québec de consigner leurs observations quotidiennes, avec du texte et des images, pour ensuite les partager avec les parents.

Comme l’explique le président d’Amisgest Technologie, Éric Rousseau, le correcteur, les dictionnaires et les guides linguistiques d’Antidote sont accessibles depuis les boîtes de texte du journal de bord. Cet accès immédiat peut générer d’importants gains de productivité et il permet surtout d’améliorer le professionnalisme des communications avec les parents et le ministère de la Famille.

« Les notes quotidiennes sont prises dans le feu de l’action, souvent sur une tablette. En plus, pour plusieurs, le français est une langue seconde. L’accès à Antidote permet de corriger efficacement un texte. »

« Et ce n’est que le début, ajoute-t-il, nous travaillons déjà à l’intégration d’Antidote dans nos quatre autres applications. » En effet, Amisgest Technologie, lancée en 2011, offre une suite complète composée de cinq logiciels pour optimiser la gestion des services de garde. Elle dessert plus de 1 500 établissements avec ses solutions évolutives, à l’écoute des besoins du milieu de la petite enfance et à l’affut des nouvelles règlementations gouvernementales.

Une première

« La clarté des informations dans les dossiers éducatifs dépend de la qualité de la rédaction », a renchéri André d’Orsonnens, président du conseil et chef de la direction de Druide informatique. « Et c’est d’autant plus important qu’on y parle de nos enfants! Antidote peut aider les éducatrices et éducateurs à soigner leurs écrits et, ainsi, à mieux renseigner les parents. « À petits pas » est la première application conçue pour les services de garde dans laquelle s’intègre Antidote. »

Il a ajouté que les services de garde utilisant « À petits pas » et qui sont abonnés à Antidote Web peuvent profiter de cette nouvelle intégration sans frais supplémentaires dès maintenant.

Soulignons en terminant que Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d’aide à la rédaction du français et de l’anglais, ainsi que Tap’Touche, le logiciel d’apprentissage de la frappe au clavier.