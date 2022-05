Un retour tout en harmonie pour le Chœur Amivoix de Varennes

Chanter fait toujours du bien à celui ou celle qui s’y adonne, mais c’est toujours meilleur quand on permet aux autres d’entendre nos mélodies. Après trois ans d’absence à cause de « vous-savez-quoi », le Chœur Amivoix de Varennes a présenté son concert annuel au Pavillon des arts de la scène du Collège Saint-Paul, le 22 mai dernier.

« Contre vents et marées, nous avons réussi à monter notre spectacle! », a lancé avec enthousiasme la présidente, Carmen Roberge, lors de son entrevue à TVRS en marge de la promotion de ce spectacle annuel, en rappelant que les consignes sanitaires avaient un peu compliqué la tâche de la troupe.

Les choristes étaient donc très contents de présenter enfin leurs harmonies vocales devant un public nombreux qui n’avait plus besoin de porter un masque. Les sourires étaient donc très faciles à voir, même par les chanteurs du haut de la scène!

Mme Roberge a souligné que 2022 sera une grosse année pour Amivoix, puisqu’en plus de la prestation du 22 mai, dont le répertoire était composé exclusivement de chansons québécoises, ses membres sont déjà en train de préparer leur grand concert de Noël à la basilique Sainte-Anne de Varennes, dans le cadre des festivités du 350e de la ville.

Le spectacle mettra en vedette le chœur d’enfants Les Jeunes Varennois, la chorale liturgique de Varennes et le Chœur Amivoix, avec la participation exceptionnelle du Maestro Marc David à la barre de l’Orchestre symphonique de Longueuil, accompagnés de la cantatrice bien connue, Marie-Josée Lord.

La présidente a rappelé que le groupe est toujours à la recherche de nouveaux choristes, elle qui fait partie de l’organisme depuis maintenant huit ans. « Les rencontres que l’on fait dans un tel groupe, ça n’a pas de prix! », a lancé Mme Roberge avec un large sourire.









Période de recrutement



Le Chœur Amivoix de Varennes est fier de reprendre ses activités et c’est pourquoi il continue sa campagne de recrutement. Vous avez le goût de chanter? Vous cherchez un groupe accueillant et dynamique? Le Chœur Amivoix de Varennes est là pour vous! Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en lecture musicale, seulement le plaisir de chanter en groupe. On vous offre de vivre une belle année en musique tout en respectant les règles sanitaires. Chanter dans une chorale, c’est donner de sa personne, mais c’est surtout profiter du génie des compositeurs, de la passion des chefs de chœur, de l’engagement en équipe avec d’autres choristes et de la reconnaissance du public. Depuis plus de 26 ans, le Chœur Amivoix de Varennes permet à des passionnés de tous âges de partager leur amour du chant, d’avoir le plaisir d’offrir des prestations dans le cadre de différents concerts qui sont donnés chaque année. Si vous êtes intéressés et désirez de l’information, communiquez avec Carmen Roberge au 450 731-3107.