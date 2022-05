Lancement des capsules vidéo des organismes membres de la CDC MY pour faire connaître leurs services

Sous la présidence d’honneur de madame Marie-Josée Lamoureux, directrice des communications à la Caisse Desjardins des Patriotes, près de 100 personnes se sont réunies au Centre communautaire de Verchères, le 10 mai dernier, pour le lancement des 30 capsules vidéo des organismes membres de la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville.



Ce projet d’envergure a été possible, grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins des Patriotes et de la MRC Marguerite-D’Youville. L’objectif principal est de faire connaître les organismes et leurs services. Mais les vidéos pourront également être utiles pour recruter des bénévoles et des employés et même approcher un partenaire financier.



Pour Lise Bertrand, directrice générale de la CDC MY, « Sans étonnement, la pandémie a confirmé que notre rôle demeure essentiel auprès des personnes en situations de vulnérabilité. On n’aurait pu s’imaginer traverser une crise sanitaire de cette ampleur, sans l’expertise du milieu communautaire qui fait partie intégrante du filet social québécois, au même titre que les services publics et les programmes sociaux ».



Rappelons que la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville est un regroupement local et multisectoriel d’organismes communautaires. Elle agit en tant que leader du développement social et communautaire dans son milieu et offre des services directs aux organismes communautaires sur le territoire de Marguerite-D’Youville, en plus de développer des projets à vocation sociale en partenariat avec ces organismes, les citoyens, les municipalités et les gouvernements. www.cdc.my.org