665 000 $ pour un service de clavardage pour les victimes de violence sexuelle

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, a octroyé une somme de 665 000 $ au Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal pour la mise en place d’un service de clavardage pour les victimes de violence sexuelle. Ce financement permettra le développement et l’implantation d’un nouveau service par clavardage accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’objectif sera d’offrir du soutien, de l’information et des références aux personnes victimes ainsi qu’à leurs proches grâce à une nouvelle solution technologique. Il s’agira d’un moyen rapide et confidentiel pour les victimes de s’adresser à des intervenants afin d’obtenir l’aide nécessaire. Le service de clavardage qui doit être mis en place à l’automne 2023 sera complémentaire à la ligne ressource nationale déjà administrée par le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal. Celle-ci est accessible en tout temps, partout au Québec, en composant le 1-888-933-9007.