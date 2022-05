Lancement de la saison 2022 des Dynamiks de Contrecoeur par un rallye à vélo dans le cadre du mois de l’activité physqiue.

Tu as entre 6 et 15 ans? Tu aimes pédaler? Tu es libre le 15 mai à 13 h 30? Alors viens nous rejoindre sur le stationnement du CMF à Contrecoeur pour un rallye à vélo!

Objectif: trouver les 10 balises sur un trajet défini par le Club.

Ta récompense: une délicieuse crème glacée du Yéti Bar laitier!

Événement gratuit et ouvert à tous (6 à 15 ans);

Vélo en bonne condition et casque obligatoire pour tous;

Les parents doivent accompagner leur(s) enfants(s) de 12 ans et moins pour assurer leur sécurité;

Inscription fortement recommandée: via l’événement sur la page Facebook du Club.