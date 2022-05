Un sol québécois plus vert : plus de 52 M$ pour la plantation d’arbres

Dans le cadre d’un projet de 52 millions de dollars du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le Québec verra s’enraciner dans son sol quelque 12,4 millions de plants issus de pépinières d’ici, avec pour objectif le reboisement de sites ayant subi des perturbations naturelles et de sites improductifs. Grâce à cette initiative annoncé lors du Jour de la Terre, près de 7,6 millions de plants grandiront en forêt publique et un peu plus de 4,8 millions en forêt privée. Le volet relatif à la forêt publique vise principalement la remise en production de ces espaces verts après un feu. Pour sa part, celui relatif à la forêt privée concerne essentiellement les peuplements touchés par l’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette, un projet grandement attendu par les propriétaires de forêts privées et les intervenants régionaux qui souhaitaient voir leur budget pour les travaux sylvicoles augmenter. Cette aide supplémentaire vient combler les besoins exprimés et assure un suivi des travaux prévus. Il s’agit d’un investissement de 26 millions de dollars du gouvernement du Québec. Le projet du MFFP bénéficiera également d’un financement de Ressources naturelles Canada à hauteur d’un maximum de 26 millions de dollars.