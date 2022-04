Un spectacle inoubliable de l’artiste international Patrick Watson à Verchères!

À l’image du phare qui a pour but de se faire voir de très loin, les artisans du Phare culturel de Verchères ont travaillé fort afin d’offrir à la petite municipalité un rayonnement artistique extraordinaire, alors que ses bénévoles avaient l’honneur de recevoir l’artiste de renommée internationale, Patrick Watson, le 23 avril dernier dans une église remplie par près de 460 fans qui, eux aussi, sont restés longtemps sur leur nuage après cet événement rarissime!

« Wow! C’était vraiment une soirée extraordinaire! C’était tellement beau! Je n’en reviens pas encore! », a lancé avec enthousiasme à l’autre bout de la ligne Marie-Josée Frigon dont les pieds ne touchaient pas encore terre, même plusieurs jours après le concert, à l’instar des autres membres du conseil d’administration de l’organisme culturel.

« C’est tellement un immense privilège d’avoir la chance de recevoir un artiste de renommée internationale, même mondiale comme Patrick Watson ici, dans l’église de Verchères. Il faut dire qu’il a déjà dit qu’il aime jouer dans les églises, car il a déjà fait partie d’une chorale quand il était jeune. »

« Nous avons eu une autre surprise la veille du spectacle quand on nous a dit que Brad Barr, le chanteur du groupe The Barr Brothers, ferait la première partie du spectacle et quelques performances en duo. C’était un véritable cadeau musical! Ils ont fait montre de beaucoup, beaucoup de générosité! », a ajouté la Verchèroise qui est également saxophoniste depuis des années pour l’émission bien connue de Télé-Québec, Belle et Bum.

« C’est un membre du conseil d’administration du Phare qui connaissait la gérance de Patrick Watson et qui a fait les premiers contacts. Ils savaient que nous pouvions bien faire les choses. C’était très important de savoir que tout serait bien organisé et qu’ils seraient bien accueillis. On l’a su environ un mois et demi avant le spectacle, ça a l’air long, mais c’était très serré pour bien faire les choses! »

Une programmation variée

Le Phare a donc rayonné très loin le 23 avril dernier étant donné que les organisateurs estiment qu’il y avait environ les deux tiers des spectateurs présents qui provenaient de l’extérieur de Verchères, puisque Patrick Watson a des fans d’un peu partout au Québec.

Ses bénévoles entendent encore illuminer le paysage culturel des environs avec sa programmation 2022 puisqu’en juin, ils présenteront une exposition d’une peintre de Baie-Saint-Paul qui est en train de faire sa marque, Josiane Lanthier, qui présentera De la 132 à la 138, soit dix œuvres du Saint-Laurent qui seront présentées aux Ateliers Guyon et dont les reproductions seront en même temps exposées sur le bord du fleuve à Verchères.

Au cours de l’été, place au cinéma plein air les 14 juillet, 11 août et 8 septembre prochains à un endroit qui reste à être confirmé, alors que les citoyens seront conviés à regarder le film « Mouches à feu, cinéma utile », et c’est l’organisme Ciné-quartier qui prendra charge des projections.

Le 27 août, l’équipe du Phare culturel présentera un autre grand spectacle, mais pour l’instant, c’est une surprise!, souligne Marie-Josée Frigon.

En octobre, cette fois dans le cadre du 350e anniversaire de fondation de Verchères, un collectif d’artistes locaux présentera des œuvres inspirées de photos d’archives de l’histoire du village et, connaissant tout le talent qui se trouve sur le territoire de la municipalité, ces propositions artistiques devraient êtres particulièrement intéressantes.

Et finalement, en décembre, il y aura un autre spectacle avec un artiste invité, mais encore là, il s’agit d’une surprise! Mais, comme c’est le Phare culturel de Verchères, on sait que ça vaut la peine d’être patient!