Les Grands Ducs du Richelieu M13AA : champions du Québec!

La saison de rêve des Grands Ducs du Richelieu M13AA a pris fin de belle façon alors que les joueurs de Varennes et de Boucherville ont mis la main sur leur « Coupe Stanley », la Coupe Dodge! En fait, elle n’est pas encore tout à fait terminée, car il reste encore aux jeunes à prendre part au réputé Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec…

Les Grands Ducs se sont offerts une saison « royale » puisqu’ils ont fini l’année au sommet du classement en demeurant invaincus en temps réglementaire. Lors de leur parcours, ils ont même gagné le Challenge Pee-Wee/Bantam Phillip Danault à Victoriaville et ils étaient également finalistes au Tournoi national Pee-Wee de Longueuil. Lors de la Coupe Dodge qui se tenait du 13 au 17 avril à Amqui dans le Bas-Saint-Laurent pour les joueurs M13AA, nos jeunes représentants ont défait 1 à 0, au terme d’une finale chaudement disputée, la formation de Repentigny qui était pourtant établie première au classement.

Cette Coupe Dodge, qui leur appartient maintenant, couronne donc la saison des Grands Ducs dirigés par Stéphane Champagne, entouré de ses adjoints, Jean-François Langlois ainsi que David Marsan, sous la gérance de Caroline Routhier.

Le 23 avril dernier, les hockeyeurs ont fait un arrêt remarqué chez le concessionnaire Chrysler Dodge RAM Jeep Chaput Automobile de Varennes, où le président, Normand Chaput, a remis un chèque de 500 $ afin d’aider à défrayer les coûts pour le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec.

Félicitations à tous et bonne chance aux Ducs!