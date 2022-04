Conférence: l’île émeraude comme miroir du Québec

La Société de généalogie de La Jemmerais vous invite à assister à la conférence donnée par madame Isabelle Matte dont le titre est mentionné ci-haut.



Lors de cette conférence, madame Matte nous fera voir les similitudes entre l’Irlande et le Québec: conquête anglo-britannique, catholicisme omniprésent, langue menacée… Elle fait un tour d’horizon du passé de l’Irlande allant de l’ère préhistorique jusqu’à l’arrivée du

christianisme et nous parle également de l’immigration massive des Irlandais au Québec au XIXe siècle. Finalement, elle revient sur le voyage qu’elle a effectué en Irlande et nous fait découvrir un pays magique et chaleureux.



Isabelle Matte est titulaire d’une maîtrise, d’un doctorat et d’un postdoctorat en anthropologie sociale et culturelle; elle a étudié l’histoire au niveau du bac. Elle est aussi auteure de nombreux articles et chapitres de livres. Après avoir été chargé de cours et chercheure dans les milieux universitaires, elle va maintenant à la rencontre des gens afin de transmettre ses connaissances et réflexions.



La conférence aura lieu le mercredi 11 mai 2022 à 19h30 au Pavillon Thérèse-Savard-Côté au 477, av. Jules-Choquet, Sainte-Julie.



Admission : gratuit pour les membres, 7$ pour les non-membres

Pour renseignements : www.genealogie.org/club/sglj



Inscription : sglj.responsable@gmail.com