L’administration de la 4e dose a débuté dans les milieux de vie

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a rappelé que la campagne de vaccination pour la dose de rappel (4e dose) s’est amorcée dans tous les milieux de vie, en commençant par les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Compte tenu du contexte actuel de la pandémie et de l’augmentation de la transmission causée par la présence du variant BA.2, cette dose de rappel est offerte afin d’apporter une protection supplémentaire aux personnes les plus vulnérables. Tous les milieux de vie sont concernés par cette vaccination supplémentaire, soit principalement les CHSLD, les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et les résidences privées pour aînés (RPA). Des équipes mobiles se déplaceront vers ces milieux. Aucune démarche n’est nécessaire de la part des personnes ou de leurs proches pour prendre rendez-vous. Rappelons que les personnes de 80 ans et plus qui vivent à la maison et les personnes immunodéprimées peuvent également prendre rendez-vous dès maintenant pour cette nouvelle dose de rappel. Par ailleurs, le MSSS tient à rappeler à la population qu’il est plus que jamais crucial de faire preuve d’une grande vigilance auprès des personnes vulnérables qui résident dans les milieux de vie. Une personne proche aidante ou un visiteur qui ont des symptômes s’apparentant à la Covid-19 et qui sont en isolement ne doivent pas se présenter dans les milieux de vie. Les personnes en contact qui sont à risque élevé et qui ne sont pas en isolement devraient également éviter les contacts avec les gens plus vulnérables.