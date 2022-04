Perquisition d’armes à Varennes

Les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, en collaboration avec le groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté et l’Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu (ENSALA) ont procédé à une perquisition au 60, rue Jodoin à Varennes en lien avec la possession d’armes à feu et de dispositifs prohibés. L’enquête avait débuté au mois de janvier dernier. Phylip de Granpré Rioux, 31 ans, a été arrêté et a comparu le vendredi 25 mars au palais de justice de Sorel par visiocomparution pour des accusations de possession d’armes à feu et de dispositifs prohibés pendant que cela lui était interdit par une ordonnance. Les agents ont saisi cinq armes, des munitions et des chargeurs prohibés. Il est à noter que toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire ou sur des individus suspects, est priée de contacter la ligne Info-Crime de façon anonyme au 450 922-7001 poste 399. De plus, si vous êtes témoin d’événements suspects nécessitant une intervention immédiate, composez le 911.