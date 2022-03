Reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep de Sorel-Tracy

Le service de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) du Cégep de Sorel-Tracy annonce la gratuité scolaire complète aux éducatrices et éducateurs en service de garde souhaitant diplômer tout en conciliant leurs engagements familiaux ou professionnels.



Plus particulièrement, cette démarche s’adresse aux travailleurs qui sont déjà sur le marché de l’emploi puisqu’elle s’effectue entièrement à distance selon le rythme et l’horaire désiré. Spécifiquement, les compétences et l’expérience seront reconnues par l’obtention d’un diplôme, le tout sans formation en classe. Non seulement cette approche mène vers la diplomation, mais elle aspire notamment à améliorer les possibilités d’emploi et salariales.



Dans les faits, le processus repose sur une démarche individuelle durant laquelle la personne aura à démontrer ses compétences déjà acquises. Ce après quoi, elle sera évaluée par différents moyens prenant la forme de travaux écrits, d’observations en milieu de travail, d’entretiens avec un spécialiste du domaine, etc.



Les personnes recherchées doivent avoir de l’expérience à titre d’éducatrices ou de responsable d’un service de garde ou en tant que technicien en service de garde. Par ailleurs, elles doivent œuvrer dans les secteurs des centres de la petite enfance (CPE), des garderies privées, des services de garde en milieu scolaire ou encore en milieu familial.



Les admissions sont en continue, mais les candidats doivent préalablement s’inscrire aux soirées d’information. Tous les détails se retrouvent sur notre site internet www.cegepst.qc.ca à la section Adultes et entreprises / Reconnaissance des acquis et des compétences.



Rappelons que l’équipe d’experts du Cégep de Sorel-Tracy propose un accompagnement sur mesure durant toutes les étapes du processus afin d’offrir un service personnalisé dans un court délai.