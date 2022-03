30 avril prochain : Le 350e se sucre le bec à la Fête du printemps

Le 30 avril prochain, le rendez-vous est donné pour la fête printanière du 350e anniversaire de Verchères! Le comité organisateur a concocté un événement familial à saveur d’érable pour les Verchèroises et Verchèrois. Inspiré de l’ambiance qui règne dans les cabanes à sucre du Québec, cette fête se veut rassembleuse et conviviale!



Dès midi jusqu’à 16h au parc Passe-Partout (rue Dalpé près de l’école Ludger-Duvernay), plusieurs activités seront offertes pour le plaisir de tous. Il sera, entre autres, possible de visiter une sympathique fermette présentée par Desjardins, de faire des activités artistiques présentées par APC Nutrition, ainsi que de visiter des kiosques d’artisans locaux.



Lors de cette fête, un concours à la fois sympathique et amical se déroulera : le concours du meilleur sirop d’érable de Verchères ! Nous invitons les acériculteurs de Verchères à se prêter au jeu et de s’inscrire au concours en cliquant ici . Les juges du concours seront les visiteurs de la fête qui pourront déguster et évaluer les différents sirops proposés.



Un chansonnier digne des meilleures cabanes à sucre du Québec présenté par A&JL Bourgeois sera présent durant toute la fête pour rythmer cette journée. Que serait un événement inspiré de l’érable sans dégustation d’une délicieuse tire d’érable? Il allait de soi qu’une bonne tire d’érable serait offerte aux visiteurs de la fête.



Cette fête sera un moment idéal, pour célébrer les 350 ans de Verchères dans toutes ses saveurs!