Dix-huit projets d’investissements routiers dans la région

Le ministère des Transports a fait connaître les investissements routiers 2022-2024. En Montérégie, les investissements sont de l’ordre de 774 041 000 $. Parmi ceux-ci, dix-huit projets seront réalisés dans la région.

« Ce sont d’excellentes nouvelles pour les citoyens de ma circonscription de Montarville, puisque ces projets leur permettront de bénéficier de réseaux de transport sécuritaires et de qualité, a déclaré la ministre Roy. Dans le contexte actuel, ces investissements auront également des retombées importantes dans la poursuite de la relance économique de notre région. »



Chantiers prévus dans la région d’ici à 2023

Boucherville :

– Réparation de la station de pompage, à l’intersection de la route 132 et du boulevard du Fort-Saint-Louis



Brossard et Longueuil :

– Asphaltage de l’autoroute 30, entre l’autoroute 10 et la route 116, et aménagement d’UAB

– Réparation de la signalisation sur la route 134, entre la limite ouest de Brossard et le pont Jacques-Cartier



Longueuil

– Asphaltage de la route 112, entre la rue Saint-Georges et l’avenue Victoria

– Construction d’un mur antibruit au sud de la route 116, entre les rues Caumartin et Moreau

– Élargissement de l’autoroute 30, entre Brossard et Boucherville

– Réparation de la signalisation aux approches du pont Jacques-Cartier

– Réparation de la station de pompage dans l’échangeur des routes 112 et 116



Longueuil et Saint-Bruno-de-Montarville

– Asphaltage de la route 116, en direction est, entre la route 112 et le boulevard Seigneurial



Sainte-Julie

– Réparation du pont d’étagement du chemin de la Belle-Rivière, au-dessus de l’autoroute 30



Sainte-Julie et Beloeil

– Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20, en direction est, et aménagement de bretelles entre Sainte-Julie et Beloeil



Saint-Bruno-de-Montarville

– L’asphaltage de la route 116, en direction est, entre la route 112 et le boulevard Seigneurial;

– La réparation de la signalisation dans l’échangeur de l’autoroute 30 et de la route 116;

– La réparation de la station de pompage dans l’échangeur de l’autoroute 30 et de la route 116;

– La réparation du pont de la route 116 au-dessus du canal de Saint-Bruno;

– La réparation de deux ponts d’étagement de la montée des Promenades, au-dessus de l’autoroute 30.

Varennes

– Asphaltage de la montée de Picardie, entre la route 132 et le chemin Charles-Aimé-Geoffrion

– Réparation du pont de la montée de Picardie, au-dessus de la rivière Notre-Dame