Tous unis pour aider l’Ukraine!

Il est impossible de rester indifférent devant le courage des Ukrainiens qui continuent de lutter malgré les atrocités de cette guerre absurde déclenchée par Vladimir Poutine. Pour sa part, la MRC de Marguerite-D’Youville s’est mobilisée et a lancé la campagne de sociofinancement d’urgence « Sauver l’Ukraine » afin de venir en aide à la population durement éprouvée par ce conflit.

« Ma ville natale a été bombardée par la Russie, tout comme l’ensemble de l’Ukraine », a déploré la Varennoise Olga Tchernievski, qui est née à Tchernigov, pas très loin de la capitale assiégée, Kiev. « La guerre a ravagé des hôpitaux, des bibliothèques, des parcs et des lieux de loisirs, des lieux de paix. Tout ça me semble irréel! », a ajouté avec tristesse celle qui est également conseillère spécialisée en import-export/zone franche au sein de la MRC de Marguerite-D’Youville.

C’est ainsi que les conseils municipaux de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères désirent manifester leur soutien au peuple ukrainien par l’entremise de cette campagne lancée sur le site GoFundMe et ils souhaitent soutenir la population dans cette épreuve difficile en recueillant une somme de 150 000 $.

Les élus ont précisé que les dons reçus serviront à appuyer les initiatives de préparation ainsi que les opérations de secours et d’accompagnement auprès des personnes et des collectivités éprouvées par cette guerre. Le nombre de personnes ayant fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion du pays par l’armée russe a atteint les 3 millions, a indiqué récemment un porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève.

Menace aux valeurs démocratiques

« Nous sollicitons la générosité de tous les citoyens afin d’aider la population de ce pays qui doit rester forte pour traverser cette dure épreuve. Ensemble, mobilisons-nous pour faire une différence! », a lancé Martin Damphouse, préfet de la MRC et maire de Varennes, dont le conseil a résolu de verser une somme de 20 000 $ à la Croix-Rouge canadienne.

« Nous sommes tous bouleversés par les événements actuels en Ukraine », a ajouté le maire de Saint-Amable, Stéphane Williams. « Les attaques subies par ce pays menacent l’équilibre mondial, les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux qui nous sont chers. Pour soutenir l’aide humanitaire aux Ukrainiens, la Ville de Saint-Amable versera à la Croix-Rouge canadienne 0,25 $ par Amablien, soit 3 340 $. Par ce geste de solidarité, nous soulignons aussi le courage dont doit faire preuve le peuple ukrainien, ceux qui restent et ceux qui ont tout quitté pour sauver leur vie et celles de leurs enfants. Face à cet avenir incertain et malgré un sentiment d’impuissance, nous ne pouvons qu’être poussé à se mobiliser. »

Pour sa part, la Municipalité de Verchères versera un montant de 1 450 $, ce qui équivaut aussi à un don de 0,25 $ par résident de Verchères, tout comme la Ville de Sainte-Julie l’avait fait la semaine dernière en versant 7 750 $, soit 0,25 $ par citoyen au Fonds de secours.

« Nous pouvons aider le peuple ukrainien en lui offrant du soutien pour qu’il reste debout. Il n’est pas seul. Le monde entier est derrière lui et avec lui. Soyons de la partie en donnant généreusement », a conclu Olga Tchernievski dans un grand cri du cœur.









Chaque geste est important



Les citoyennes et les citoyens sont invités à appuyer la campagne de sociofinancement de la MRC en se rendant sur le site Internet https://www.gofundme.com/f/sauvons-lukraine. Ils peuvent aussi aider les réfugiés ukrainiens en devenant famille d’accueil via un formulaire disponible sur le groupe Facebook CANADA – Host your Ukrainian refugees / Héberge tes réfugiés ukrainiens.