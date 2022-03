L’Ukraine et la prévention de la criminalité à l’ordre du jour à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 8 mars dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a accepté de verser une aide financière de 7 750 $ à la Croix-Rouge canadienne dans le cadre de son initiative de Fonds de secours : crise humanitaire en Ukraine.

• Les élus ont demandé la reconduction du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (an 3) et ils ont confirmé la contribution financière de la Ville pour mettre en œuvre des initiatives en prévention de la criminalité en 2022 à la hauteur de 46 920 $.

• Sainte-Julie a adopté le premier projet de règlement 1101-108 modifiant le Règlement de zonage 1101 afin de retirer l’usage « 2130 – Industrie du cannabis » de la sous-classe I407 afin que cet usage soit dorénavant prohibé dans toutes les zones industrielles où la classe d’usage « I4 industrie légère » est autorisée. Le conseil a décidé de prohiber l’usage « 8137 – Production du cannabis » dans toutes les zones agricoles du territoire de la ville, sauf dans les zones 701 et 801, de n’autoriser l’usage « 2130 – Industrie du cannabis » que dans les zones 701 et 801 comme usage accessoire à l’usage principal « 8137 – Production du cannabis » et de prescrire des marges de recul avant, latérales et arrière minimales de 33 mètres pour tout bâtiment de culture, d’entreposage ou de transformation du cannabis dans les zones 701 et 801. Il accepte de présenter ce projet de règlement dans le cadre d’une consultation écrite de quinze jours.

Travaux à venir

• Puisque le printemps est à nos portes, beaucoup de points à l’ordre du jour concernaient les travaux pour l’année en cours. C’est ainsi que les élus ont autorisé le directeur du Service des infrastructures et gestion des actifs de mandater une firme d’ingénieurs pour effectuer une étude de faisabilité et d’optimisation de l’intersection de la montée des Quarante-Deux et de la rue du Crépuscule, en plus de contribuer, conjointement avec la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, aux frais et honoraires de l’entreprise mandatée.

• Le conseil a adjugé le contrat concernant les travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc et la réfection de la chaussée sur la rue Décarie, entre les rues Savaria et Principale, à la compagnie Bricon pour 1 486 509,83 $ et 1 590 565,52 $, en incluant la réserve pour imprévus.

• La Ville a accepté l’entente pour la fourniture et l’installation de modules de jeux au parc Joseph-Véronneau avec Tessier Récréo-Parc pour un montant de 238 967,10 $ incluant la réserve pour imprévus.

• Les élus ont attribué le contrat concernant le traitement des surfaces gazonnées sur les terrains municipaux pour les saisons 2022 à 2024 à l’entreprise Pelouse Santé pour 81 923,13 $, toutes taxes comprises.

• La Municipalité a adopté le Règlement 1276 pour payer le coût des travaux de réaménagement de parcs municipaux et les honoraires professionnels pour 588 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder cette somme.

• Le conseil a entériné le Règlement 1277 autorisant le paiement des coûts des travaux de réhabilitation de conduites d’égout sanitaire sans tranchée avec cure aux rayons ultraviolets sur diverses rues ainsi que les frais contingents pour 600 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin.