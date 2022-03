Une passerelle pour cyclistes au-dessus de l’autoroute 20

Une étude de faisabilité sera réalisée pour l’aménagement d’une passerelle au-dessus de l’autoroute 20 à Boucherville, entre le secteur du magasin IKEA et le boulevard De Montarville, du côté du parc industriel.

L’objectif du projet est de relier le réseau cyclable entre Boucherville et la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville dans le cadre du projet de piste cyclable de la CMM (Trame verte et bleue phase 2)

Le mandat de services professionnels a été alloué à CIMA + S.E.N.C. pour un montant de 85 000 $.