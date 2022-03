La Ville de Sainte-Julie fait un don à la Croix-Rouge pour soutenir l’Ukraine

Bouleversé par les attaques qui se déroulent depuis la semaine dernière en Ukraine, le maire de Sainte-Julie, M. Mario Lemay, condamne ces actes d’agression et annonce que la Ville exprimera sa solidarité en versant 7 750 $, soit 0,25 $ par résident, au Fonds de secours Crise humanitaire en Ukraine mis sur pied par la Croix-Rouge.



« Malgré le sentiment d’impuissance et le découragement qui peuvent nous envahir devant de telles situations, il est essentiel de continuer à se soutenir. C’est notre devoir de réagir, mais aussi de ne pas céder à la peur et de préserver les valeurs humaines et la liberté qui nous sont si chères », commente M. Lemay.



Les dons recueillis grâce au Fonds de secours Crise humanitaire en Ukraine permettront à la Croix-Rouge de mener des initiatives de préparation et des opérations de secours, d’accompagner les personnes et les collectivités éprouvées dans leur rétablissement à long terme, de renforcer leur résilience et de réaliser d’autres activités humanitaires essentielles en réponse aux besoins émergents en Ukraine et dans les pays voisins, notamment auprès des populations déplacées. Pour offrir un don, il suffit de visiter le site Internet de la Croix-Rouge au croixrouge.ca ou téléphoner au 1 800 418-1111.