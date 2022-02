Les prix de l’immobilier ont bondi de 17,9 % en 2021

Au Québec et au Canada, les variants du coronavirus passent et la hausse des prix de l’immobilier ne s’arrête pas. C’est le constat que l’on peut dresser sur cette fin d’année 2021, où les prix ont grimpé de 17,9 % par rapport à douze mois plus tôt. Sans surprise, on retrouve la région métropolitaine de Montréal en tête des villes québécoises où acheter un bien immobilier est le plus cher. En effet, en décembre 2021, le prix médian d’une transaction immobilière (toutes ventes confondues), s’établissait à 517 800 $ – toutefois encore loin des 1 208 000 $ en moyenne à Toronto ou des 1 230 300 $ de Vancouver. Derrière, Gatineau – avec un prix médian de 439 585 $ par transaction immobilière – consolide sa deuxième place des villes québécoises les plus chères devant Sherbrooke, qui augmente d’un rang à la troisième position (395 600 $ en moyenne par transaction). En queue de peloton, Trois-Rivières et Saguenay sont en décembre 2021 les deux grandes villes du Québec où acheter un bien immobilier est le moins cher, avec des prix médians respectifs de 275 902 $ et 243 649 $.