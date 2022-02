Crise sur la Rive-Sud : les comités de logement sonnent l’alarme et manifestent

Une manifestation organisée par le Comité logement Rive-Sud s’est tenue lundi dernier pour sensibiliser, encore une fois, le gouvernement Legault à la crise du logement qui touche des milliers de familles sur la Rive-Sud. Les manifestants se sont rendus à Saint-Constant pour demander à la ministre Danielle McCann de défendre les besoins de logements sociaux de la région auprès de son gouvernement.

Cette mobilisation se tenait dans le cadre d’une semaine d’actions régionales du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Le Comité logement Rive-Sud s’inquiète de la gravité des crises que connaissent actuellement les locataires de la Rive-Sud et qui pourraient encore s’aggraver étant donné l’absence de mesures structurantes adoptées jusqu’ici par le gouvernement Legault. Alors que les voix se multiplient pour réclamer un

Réinvestissement majeur dans le logement social, le Comité, accompagné de plusieurs locataires et de représentants d’autres organismes de la Montérégie, demande que le prochain budget prévoie le financement de 10 000 nouveaux logements sociaux, autant sous forme de coopératives, d’organismes sans but lucratif que de HLM dans le prochain budget.

La problématique du manque de logements sociaux et abordables a d’ailleurs été abordée le même jour lors d’une rencontre à Longueuil entre le premier ministre François Legault et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Celle-ci a précisé qu’il y avait actuellement 1500 familles en attente d’un logement social sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.