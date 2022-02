Réaménagement de l’intersection du boulevard des Hauts-Bois pour atténuer le trafic

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 8 février dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée en direct et en différé sur sa page Facebook.

• Lors de cette séance, le conseil a autorisé la production et le dépôt d’une demande d’aide financière de 39 750 $ via le Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports du Québec pour la réalisation du réaménagement de l’intersection du chemin du Fer-à-Cheval et du boulevard des Hauts-Bois afin d’aider à désengorger la circulation dans ce secteur aux heures de pointe. La Ville s’est engagée à contribuer financièrement à raison d’une somme minimale de 39 750 $, représentant la moitié des dépenses admissibles.

• Les élus ont approuvé le budget de l’exercice financier 2022 de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent au montant de 5 179 802 $, tel qu’adopté par son conseil d’administration le 26 janvier.

• La Municipalité a adopté le Règlement 1124-3 relatif au code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Sainte-Julie afin d’y inclure des règles à suivre dans le cas de la réception de dons, de marques d’hospitalité et d’avantages de la part d’un fournisseur. Le conseil a aussi entériné le Règlement 1280 qui a trait au code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a accepté d’offrir une subvention de 30 000 $ à l’organisme la Clé des Champs Sainte-Julie afin de lui permettre de bonifier les services offerts à sa clientèle en réalisant un projet de camp de jour estival pour les résidents vivant avec un handicap physique ou intellectuel, et ce, en remplacement du camp Méli-Mélo.

Travaux du printemps

• Le printemps arrive lentement mais sûrement et c’est dans cette optique que les élus ont attribué pour l’année 2022 les contrats d’achat de fleurs annuelles à la compagnie Les jardins W. G. Charlebois pour 28 414,07 $, toutes taxes comprises, ainsi que l’acquisition d’arbres, d’arbustes et de vivaces de pépinière à l’entreprise Pépinière Rougemont pour une somme de 30 761,56 $, ainsi qu’à Pépinière Jardin 2000 pour 26 685,70 $. De plus, la Ville a accepté de reconduire cette année l’entente pour la tonte de gazon dans certains parcs et espaces verts, incluant les travaux en option ainsi que l’ajout de la section de la rue du Grand-Coteau, à la compagnie Paysagiste Rive Sud pour 105 629,23 $. Et finalement, la fourniture d’enrobés bitumineux sera effectuée par la compagnie Construction DJL pour 129 993,61 $, toutes taxes comprises.

• Le conseil a appuyé la demande d’autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Josée Bédard, agronome de la compagnie Groupe Conseil UDA, mandataire pour Énergir S.E.C., et ce, afin d’autoriser l’installation d’un nouveau poste de détente sur une partie du lot 5 542 148 du Cadastre du Québec pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture.

• Les élus ont autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière conjointe par les villes de Sainte-Julie, Varennes et Saint-Amable dans le cadre du volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du programme Fonds des régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

• La Ville a accepté de réduire de 50 % le loyer mensuel de l’école de karaté Sankudo pour la location des locaux situés au pavillon Thérèse-Savard-Côté, sauf si l’organisme reçoit une autre subvention ou aide financière en lien avec la suspension de ses activités sportives et de loisirs de groupe, à défaut de quoi le loyer mensuel complet sera exigé.

• Et en terminant, le conseil a proclamé les 14, 15, 16, 17 et 18 février Journées de la persévérance scolaire en saluant les efforts de tous les intervenants qui posent des gestes favorisant la ténacité chez les jeunes.