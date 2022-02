Les Julievillois ont répondu présents lors des Julievernales

Le dimanche 30 janvier, les citoyens de Sainte-Julie étaient au rendez-vous pour les Julievernales présentées par Desjardins – Caisse des Patriotes. Lors de cette journée, la population a profité des nombreuses activités hivernales offertes au parc Edmour-J.-Harvey et au parc Arthur-Gauthier.



Malgré le froid et les mesures sanitaires en place, les activités ont attiré en grand nombre les citoyens. De nombreuses activités hivernales étaient proposées pour divertir les participants : animations ambulantes, trampolines géantes, animation musicale, lancer de haches, séances d’entraînement, initiation au ski de fond et carrousel de poneys. Des chocolats chauds étaient également distribués gratuitement et une zone chaleur comprenant des foyers était disponible dans les parcs.



« Les citoyens ont été nombreux à braver le temps glacial pour venir profiter des activités en famille et entre amis. Après quelques semaines de confinement, se retrouver dans le respect des consignes sanitaires était un bonheur pour tous et également pour le conseil municipal. En ayant réparti les activités dans les deux pôles de la Ville, cela a permis à tous les citoyens de participer aux festivités hivernales à proximité de leur résidence. J’espère que les participants ont eu beaucoup de plaisir et qu’ils ont apprécié l’événement organisé par les services municipaux! » a mentionné le maire Mario Lemay.



Rappelons que l’activité s’est déroulée dans le respect des consignes sanitaires et que le passeport vaccinal et le port du masque étaient obligatoires pour accéder aux zones réservées à l’événement. De plus, un maximum de 250 personnes à la fois était accepté sur chaque site.