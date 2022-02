La population de Contrecoeur invitée à embellir la place François-De Sales-Gervais cet été

Afin de souligner l’inauguration de la place François-De Sales-Gervais qui aura lieu à l’été 2022, la Ville de Contrecœur invite les artistes en arts visuels ainsi que les citoyennes et les citoyens à participer au projet « Un vent de renouveau au bord de l’eau ». Dans le cadre de celui-ci, deux nouvelles installations culturelles seront créées pour animer et rendre encore plus attractif ce secteur de la communauté récemment réaménagé.



Volet 1 – Murale permanente



Jusqu’au 24 avril, les artistes résidents de Contrecœur pourront déposer une œuvre de style libre. Celle-ci servira à la conception d’une murale qui sera réalisée par un muraliste sur l’un des murs de la rampe de mise à l’eau du quai municipal.



L’artiste, dont l’œuvre sera sélectionnée par le jury, recevra un prix de 850 $. Un deuxième prix, d’une valeur de 150 $, sera également remis à un autre artiste qui aura présenté un projet correspondant aux critères exigés. Le formulaire et les critères de sélection sont disponibles sur notre site Internet www.ville.contrecoeur.qc.ca.



Volet 2 – Exposition extérieure



Dans le cadre du deuxième volet du projet, la population est invitée à dépoussiérer ses albums personnels et à fouiller dans ses archives afin de dénicher des photographies qui témoignent de l’histoire de ce site enchanteur. Elles peuvent représenter des gens d’ici qui profitent de cet emplacement ou différents paysages représentant la place François-De Sales-Gervais.



Les photos choisies permettront à la Ville de créer une exposition extérieure temporaire où les photographies des citoyennes et des citoyens seront à l’honneur. Les personnes intéressées peuvent également remplir le formulaire de participation en se rendant sur notre site Internet.



« Le conseil municipal se réjouit de l’appel de projets culturels présenté en deux volets. Nos artistes auront la possibilité de briller et de voir leur talent reconnu dans le premier volet. L’œuvre choisie, qui sera réalisée sous forme de murale, contribuera à l’embellissement visuel et artistique de nos nouveaux aménagements. Toute la population contrecœuroise pourra aussi s’impliquer à l’amélioration et à la mise en valeur de notre communauté grâce au deuxième volet de cet appel de projets alors que les photos sélectionnées s’ajouteront au legs historique de ce lieu rassembleur qui trace une ligne du temps de l’histoire de Contrecœur », souligne la mairesse, Maud Allaire.



Revitalisation et mise en valeur



Avec le projet « Un vent de renouveau au bord de l’eau », la Ville pourra apporter sa touche finale aux travaux de réaménagement de la place publique. Estimé à près de 2 millions de dollars, ce projet s’inscrit dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.



« De nombreuses améliorations ont été réalisées au cours des derniers mois dans le cadre de notre plan de revitalisation du secteur du quai municipal et de la mairie. Notre objectif est de faire de ce lieu un noyau central de la municipalité. La contribution à ce projet de nos artistes et de notre population démontrera toute la richesse de notre culture et de notre patrimoine. Soyons fiers, Contrecœuroises et Contrecœurois, de nos principaux attraits! », ajoute la mairesse Maud Allaire.



Les personnes intéressées doivent envoyer les documents requis ainsi que les œuvres demandées au plus tard le 24 avril 2022, à minuit. Pour tous les détails du projet et les formulaires, rendez-vous sur notre site Internet www.ville.contrecoeur.qc.ca sous l’onglet Services aux citoyens/Loisir et Culture.