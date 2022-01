La crosse : un sport rapide et excitant arrive à Varennes

Une nouvelle offre sportive sera disponible pour les jeunes de Varennes et les environs cet été. Ce sport, que plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey ont pratiqué dans leur jeunesse, est la crosse. Rapide, robuste et excitant, c’est un excellent choix pour un jeune qui veut diversifier sa pratique sportive tout en développant des qualités athlétiques et de nouvelles habiletés qu’il pourra réinvestir dans son sport hivernal. Même s’il s’avère un complément de choix pour l’entraînement et le développement d’un jeune hockeyeur, tout jeune intéressé par la pratique d’un nouveau sport est invité à se joindre aux activités estivales de l’Association de crosse des Bisons de Varennes. Aucune expérience n’est requise pour la pratique de la crosse. Les activités seront supervisées par une équipe d’entraîneurs expérimentés qui ont, pour la plupart, pratiqué ce sport sur la scène nationale ou internationale en crosse, en enclos, crosse au champ ou intercrosse. C’est la version en enclos qui sera offerte cet été, cette version se joue sur une surface entourée de bandes comme au hockey. Des pratiques et des parties sont au menu, à raison d’au moins deux événements par semaine. Quelques parties auront lieu le weekend, une ou deux fois dans l’été. La saison se déroule du début mai à la mi-juillet. Les intéressés pourront venir essayer ce sport tous les vendredis soir de février, de 19 h à 21 h, au gymnase du Collège Saint-Paul. L’équipement requis pour avoir accès à l’initiation est le suivant : un casque avec grille, des gants de hockey, des coudes et des épaulettes. (espadrilles, short et chandail de hockey) et le coût est de 20 $ pour les quatre séances, payable sur place. Les bâtons seront fournis par l’association.



(Source : Association de crosse des Bisons de Varennes)