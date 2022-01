Des athlètes des Dynamix de Varennes parmi l’élite!

Les prochaines saisons de compétition en gymnastique et trampoline promettent d’être époustouflantes pour l’École les Dynamix de Varennes. L’École, partenaire des villes de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable, en plus de demeurer un lieu de pratique familial de l’initiation à la gymnastique jusqu’à la compétition, est également un centre d’entraînement de haut niveau en gymnastique artistique masculine et en sports de trampoline. En effet, pas moins de cinq de ses membres ont été nommé au sein de l’équipe nationale en 2022 par Gymnastique Canada.



En gymnastique artistique masculine, deux athlètes ont percé les rangs de l’équipe nationale. Victor Canuel, 15 ans, a été nommé au sein de l’équipe nationale Junior, en fonction de ses résultats au cours de la saison 2021. Victor a notamment brillé aux derniers Championnats canadiens, tenus en format virtuels en novembre dernier. Victor a conclu l’événement avec le titre de champion au concours multiple dans la catégorie Junior 14-15 ans, en plus de récolter l’argent à la table de saut et le bronze aux anneaux. Son partenaire d’entraînement, Nathan Yvars, 19 ans, avait quant à lui terminé 2e au concours multiple, en plus de rafler l’or au sol et le bronze à la barre fixe. Ces brillants résultats auront permis à Nathan de se tailler une place sur l’équipe nationale Senior. Les deux gymnastes ont d’abord été entraîné depuis leur débuts par Yohann Roualdes, devenu entraîneur-chef de l’École, avant de poursuivre leur cheminement aujourd’hui sous la gouverne d’Anthony Ehret, recruté par l’École en 2019, notamment dans l’optique d’aider le secteur masculin à passer à un niveau supérieur. Au sujet des performances des athlètes, M. Ehret commente : « C’est une immense fierté pour moi, et pour eux. C’est la récompense d’un très long chemin de travail, c’est entièrement mérité! Yohann a fait un excellent travail de formation avec ses 2 athlètes. Des fondations sur lesquelles je peux à présent m’appuyer pour bâtir, accompagné de mon expérience internationale, pour les accompagner au plus haut. Ils sont aujourd’hui des exemples pour tous nos jeunes, qui travailleront fort pour essayer de suivre le même chemin. ».



Parallèlement, en sports de trampoline, trois athlètes ont réussi cette année à hisser parmi les rangs de l’équipe nationale. Étienne Cloutier, 16 ans, champion de la compétition Élite Canada 2021 et des Championnats canadiens 2021, et ce, tant en trampoline individuel qu’en double mini-trampoline, a obtenu sa place sur l’équipe nationale Junior. Laurence Roux, 23 ans, a quant à elle maintenu son statut de membre de l’équipe nationale en double mini-trampoline, elle qui a participé notamment aux Championnats du monde 2018 et 2019 dans cette discipline. Finalement, Rémi Aubin, 20 ans, avait quant à lui déjà intégré l’équipe nationale Senior en 2021. Fort de son titre de champion canadien en 2021, en plus de ses performances aux Championnats du monde 2021 en Azerbaïdjan (27e sur 78, soit le meilleur rang canadien) et aux Jeux Panaméricains Junior en Colombie (8e), il a pu maintenir sa place au sein de l’équipe. Rémi et Laurence étaient auparavant athlètes du club Acrosport Barani, entraînés par François Leblanc et Julie Dionne. Aujourd’hui, les trois athlètes évoluent sous la direction d’Antoine Vallières, responsable du secteur des sports de trampoline à l’École les Dynamix. Il commente : « Ce sont trois athlètes passionnés et engagés dans leur sport. D’avoir plusieurs athlètes qui évoluent à un haut niveau crée une profondeur intéressante dans l’environnement d’entraînement et c’est une inspiration pour tous les athlètes de travailler plus fort. Leurs succès sont le fruit d’un travail soutenu! ».



Les entraîneurs du club sont particulièrement fiers du fait que les athlètes aient réussi à tirer leur épingle du jeu au cours des dernières saisons, marquées par la covid tant pour le cadre d’entraînement que pour les occasions de compétition. « En gymnastique artistique masculine, aucun de nos athlètes n’a eu accès à une compétition en présentiel à l’extérieur du Québec depuis 2020. En trampoline, seulement Rémi a pu prendre part à des événements internationaux. Plusieurs athlètes n’ont pas compétitionné en personne depuis l’hiver 2020. Entre les arrêts prolongés d’entraînement, les compétitions annulés, les semaines en cours privés forcés et les mesures sanitaires en gymnase, la covid est une longue traversée du désert pour tous. Chapeau à ces athlètes d’avoir élevé leur jeu d’un cran pendant cette période! », d’expliquer Antoine Vallières.



Tous ces athlètes seront en action au cours de la saison 2022, qui devrait, souhaitons-leur, marquer le retour aux occasions plus régulières de compétitions en présentiels. De beau succès à venir! Bonne chance à tous!