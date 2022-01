Nouvelle formule pour l’activité « Portes ouvertes » du Cégep de Saint-Hyacinthe

L’activité « Portes ouvertes » du Cégep de Saint-Hyacinthe se tiendra exclusivement en mode virtuel le dimanche 30 janvier 2022, de 13 h à 16 h, dans une

nouvelle formule à la fine pointe qui intègre au monde virtuel tous les repères d’une activité en présentiel.



Ce sera le moment idéal pour venir valider un choix ou en apprendre davantage sur les programmes techniques et préuniversitaires offerts. Il sera possible de visiter les différents kiosques des programmes et services, et de rencontrer enseignants, spécialistes et étudiants dans

un environnement virtuel qui simule très bien la réalité.



Toutes les personnes qui ont comme projet la poursuite d’études collégiales, plus particulièrement les élèves de 4e et 5e secondaire et leurs parents, sont les bienvenues! De plus, les visiteurs qui participeront à l’activité « Portes ouvertes » auront automatiquement la chance

de gagner une bourse d’études valide pour une session durant les deux prochaines années scolaires. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!



Dès maintenant, il est possible de consulter la page https://cegepsth.umanize.com/ pour s’inscrire à l’activité « Portes ouvertes » et ainsi réserver sa place pour vivre une expérience virtuelle immersive totalement nouvelle.