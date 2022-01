La pente à glisser du parc des Pionniers à Verchères illuminée!

De nouveau cette année, la pente à glisser sera illuminée en soirée!

Nous souhaitons que ces couleurs enchantent vos activités hivernales et vous donnent envie de profiter de la pente à glisser!



Elle sera illuminée dès la fin de l’après-midi afin d’égayer les descentes sur neige des petits et des grands. Nous espérons que cet ajout amènera de la joie et vous permettra à tous de vivre des moments mémorables et colorés!



Il est important de respecter les consignes de la Santé publique lorsqu’on pratique cette activité.



Bonnes glissades colorées!