Danse sur glace : une Bouchervilloise participera aux Jeux Olympiques de Pékin

La Bouchervilloise Marjorie Lajoie de Boucherville et son partenaire Zachary Lagha ont terminé troisième en danse sur glace aux Championnats canadiens de patinage artistique qui se déroulaient la fin de semaine dernière à Ottawa.

Avec cette performance, ils se qualifient pour une place aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing qui se tiendront du 4 au 20 février prochain.



Les patineurs artistiques de tout le pays étaient sur la glace lors de la fin de semaine du 8 et 9 janvier à Ottawa pour se disputer les dernières places disponibles pour représenter le Canada aux Jeux olympiques de Pékin, qui s’amorceront dans trois semaines à moins évidemment que la pandémie ne vienne perturber aussi les jeux.



En danse sur glace, où trois places étaient disponibles, les Montréalais Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen (206,65 points) ont terminé au deuxième rang tandis que la Bouchervilloise Marjorie Lajoie et son coéquipier de Saint-Hubert, Zachary Lagha, ont décroché la médaille de bronze dans leur discipline ce qui assure une place à la jeune Bouchervilloise de 21ans et à son partenaire d’obtenir leurs passeports pour les Jeux Olympiques d’hiver, une première pour elle et pour qui, maintenant, tous les espoirs sont permis. Marjorie a été médaillée d’argent nationale en 2020.