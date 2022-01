Les urgences débordent

En raison d’un fort achalandage, le CISSS de la Montérégie-Est demande à la population de ne pas se rendre dans les urgences des hôpitaux Honoré-Mercier, Pierre-Boucher et Hôtel-Dieu de Sorel pour les raisons suivantes : obtenir un test de dépistage ou un résultat de dépistage, si votre condition médicale est stable ; pour obtenir une attestation médicale pour votre employeur reliée à la COVID; ou pour un renouvellement de prescription qui peut être fait par votre pharmacien.

« Nous encourageons la population qui a la COVID à utiliser les ressources ci-dessous afin d’évaluer s’ils doivent se rendre à l’urgence ou non. Nous incitons aussi les gens qui ont des symptômes légers de la COVID à prendre soin d’eux en suivant le guide autosoins du Gouvernement. La plupart des personnes infectées par le virus de la COVID-19 guérissent sans traitement particulier et se rétablissent en environ deux semaines. Vous pouvez donc, dans la majorité des cas, vous soigner à la maison. Bien entendu, toute personne ayant une situation instable et critique ne doit pas hésiter à se rendre à l’urgence », lit-on dans un communiqué de presse.



• Dois-je consulter si j’ai la COVID ? https://bit.ly/3JBdDkb

• Prendre soin de vous si vous avez la COVID https://bit.ly/32XLIdz