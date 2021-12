Guignolée Dr Julien : 125 000 $ pour le Centre de pédiatrie sociale

La Guignolée Dr Julien a permis d’amasser la somme de 125 000 $le 11 décembre dernier. Les bénévoles ont bravé une météo peu clémente afin de récolter 71 000 $, grâce à la générosité des citoyens des villes de Varennes, Boucherville, Longueuil et Saint-Bruno. Les magasins Provigo de Sainte-Julie, de Saint-Bruno et de Varennes ont chaleureusement accueilli des bénévoles, tout comme le Rona sur le boulevard Roland-Therrien. Au total, ce sont plus de 300 volontaires qui ont participé à cet effort collectif pour les enfants vulnérables du quartier Sacré Cœur de Longueuil.

De plus, les dons en ligne et par téléphone, qui se poursuivent jusqu’au 15 janvier, ont permis en date du 13 décembre d’amasser 19 000 $. À cette somme, se sont ajoutés 35 000 $ récoltés grâce aux doigts de fée des Tricoteuses de Radio-Canada. C’est donc un total de 125 000 $ que le Centre de pédiatrie sociale en communauté a récolté en quelques jours!

« Nous sommes à la fois touchés et comblés par cet appui enthousiaste! Merci à l’accompagnement bienveillant des municipalités de Varennes, Boucherville, Longueuil et Saint-Bruno, sans qui les résultats seraient moins éloquents. Nous sommes choyés! En mon nom et au nom de notre dévoué conseil d’administration, je vous remercie chaleureusement de votre enthousiasme à vouloir changer positivement la trajectoire de vie de près d’une centaine d’enfants! », a déclaré Joël Boucher, directeur général, CPSC de Longueuil.

Tous les fonds amassés au cours de cette guignolée permettront de soigner et d’outiller les enfants âgés de 0 à 18 ans en situation de vulnérabilité suivis dans le CPSC de Longueuil, d’accompagner leur famille afin de leur offrir une véritable chance de développer leur plein potentiel. Ces fonds contribueront à ce que tous ces enfants issus de milieux vulnérables puissent avoir accès à un meilleur avenir.

Il est encore possible de faire une différence dans la vie de ces enfants, la Guignolée se terminant le 15 janvier prochain. Il existe plusieurs manières de donner : Par Internet : pediatriesocialelongueuil.org Par téléphone : 450 332-0243 Par texto : il suffit de texter Pédiatrie au 45678 pour faire un don de 5 $, 10 $ ou 20 $ Par la poste : libeller votre chèque au nom du Centre de pédiatrie sociale de Longueuil 215, rue Toulouse Longueuil (Québec) J4L 4X1