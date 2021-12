La MRC salue le départ à la retraite d’un homme dévoué pour sa région!

Après de nombreuses années à s’impliquer dans le développement économique et commercial du territoire de Contrecœur et Verchères, M. Alain Bergeron, directeur général adjoint de la Caisse Desjardins des Patriotes a pris officiellement une retraite bien méritée le 5 décembre dernier. Les membres du conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville et son équipe de développement économique unissent leur voix pour souligner l’implication soutenue de cet homme d’exception. Son départ marque la fin d’une époque certes, mais les nombreuses réalisations de M. Bergeron continueront de profiter aux entrepreneurs de la région.



Un parcours exemplaire

Depuis son arrivée à Verchères en 1994, M. Bergeron a occupé divers postes de direction au sein du Mouvement Desjardins. Il a assuré la direction générale des Caisses de Verchères et de Contrecœur et de Contrecœur-Verchères. Depuis 2019, il occupait le poste de directeur général adjoint de la Caisse Desjardins des Patriotes. Très passionné par son travail et engagé dans sa communauté, M. Bergeron s’est grandement investi au sein de plusieurs organismes et projets dans la MRC de Marguerite-D’Youville.



Parmi ses nombreuses implications, il est important de souligner qu’il a siégé au conseil d’administration ainsi qu’au comité d’investissement du CLD de Marguerite-D’Youville pendant 15 ans, ce qui n’est pas une mince affaire! De plus, M. Bergeron a grandement contribué à mettre en place dans la MRC deux projets importants pour aider les entreprises de la région à prendre le virage numérique et à surmonter leurs enjeux en main-d’œuvre. Ces projets sont toujours en cours de réalisation. Jusqu’à sa retraite, M. Bergeron aura siégé au comité de suivi de ces deux projets qui ont bénéficié d’une contribution financière d’un montant de 550 000$ auprès du Fonds du Grand Fonds Mouvement Desjardins. En outre, il a fait partie de plusieurs autres conseils d’administration dans la région tels que Rues principales Verchères et la Résidence Florentine-Dansereau, en plus de s’être engagé dans plusieurs causes dans la MRC telles que la Guignolée annuelle, les collectes de sang d’Héma-Québec et bien d’autres!



À l’annonce de la retraite de M. Bergeron, M. Martin Damphousse, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Varennes, n’avait que de bons mots à propos du précieux partenaire de longue date de la MRC : « Merci Alain d’avoir servi l’intérêt de ta communauté pendant toutes ces années. Tu peux maintenant prendre le temps de bien apprécier ta retraite en gardant en tête la fierté d’avoir accompli une grande mission pour notre région! »



En guise de remerciement et de marque d’appréciation de ses nombreuses contributions auprès de sa communauté, une œuvre de l’artiste Verchèrois Jean-Louis Mireault a été remise à M. Bergeron.