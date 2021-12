Une dose de rappel recommandée pour de nouvelles clientèles prioritaires

En raison de l’évolution de la situation épidémiologique au Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a précisé qu’une dose de rappel du vaccin pourra être administrée sous peu à de nouvelles clientèles prioritaires qui pourront prendre rendez-vous sur la plateforme Clic Santé. Ainsi, une dose de rappel pourra être offerte aux travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec les usagers; aux personnes appartenant à des communautés isolées et éloignées; aux adultes qui vivent avec une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19; aux femmes enceintes. Après la période des fêtes, la dose de rappel pourra être offerte aux personnes entre 60 et 69 ans qui souhaitent l’obtenir. L’ouverture des plages horaires sur la plateforme Clic Santé se déroulera graduellement, soit : à compter du mardi 4 janvier prochain pour les personnes de 65 à 69 ans et dès le jeudi 6 janvier pour les personnes de 60 à 64 ans. Notons qu’un intervalle de six mois est nécessaire entre la dernière dose reçue et la dose de rappel. Il est important de souligner que, selon les données disponibles, l’efficacité vaccinale chez les personnes âgées de moins de 60 ans est toujours considérée comme élevée et semble se maintenir, notamment en raison de l’intervalle allongé entre les deux premières doses qui a été utilisé au Québec. La situation est toutefois suivie de près. Des études sont d’ailleurs en cours sur la virulence et la contagion du nouveau variant, ainsi que sur l’échappement vaccinal, soit sa résistance aux vaccins.