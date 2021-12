Les bonnes recettes du Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches pour réussir une campagne de financement

Les organismes doivent souvent user d’originalité pour mener à bien leur campagne de financement. Le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches a trouvé la recette qui porte ses fruits.

L’organisme qui accueille des enfants et adultes de la Montérégie présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) avec ou sans handicap physique a eu l’idée de produire un livre qui regroupe les meilleures recettes culinaires de cinquante entrepreneurs de la région. À ces commanditaires se sont également jointes joints les villes de Boucherville, de Varennes et de Sainte-Julie ainsi que la ministre Nathalie Roy et le député Xavier Barsalou-Duval. L’humoriste Mathieu Gratton et son fils Benjamin sont les ambassadeurs du livre.

Le livre de recettes bien illustré a ainsi permis à l’organisme de récolter à ce jour un profit net de 70 000 $. Et ce n’est pas terminé, car le public peut se procurer ce fameux livre édité à 1500 exemplaires, au coût de 20 $, ou un joli tablier au même prix, ou encore une tasse à café à 15 $.

Ces articles sont disponibles à Boucherville au Centre de répit, dans les supermarchés Métro, Provigo et au Comptoir Espace Gourmand, ainsi qu’à Varennes et à Longueuil, au marché IGA.

Le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches dessert actuellement 85 familles de la Montérégie, mais il pourrait en accueillir encore plus. La liste d’attente pour une place est jusqu’à trois ans. Et comme plusieurs, l’organisme doit jongler avec un problème de pénurie de personnel, et procéder, par le fait même, à des coupes dans son service de répit, mentionne la directrice générale, Monique Milette.